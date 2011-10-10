美国民众示威活动引发政坛激辩

(本文由路透中文网编译)

路透洛杉矶10月9日电---美国针对华尔街和经济不平等爆发的“占领华尔街”示威活动势头渐涨，并引发政界人士之间激辩。

共和党总统候选人之一--凯恩（Herman Cain）在CBS的《Face the Nation》节目中说：“这是在反美。虽然我们确实面临挑战，但我认为这些抗议更主要是反资本主义、反自由市场。”

凯恩近期在共和党内部支持率上升。他说：“我们知道，华尔街和其他一些地区的抗议活动，是工会以及与工会有关的组织在背後支持。”

“这些活动是协调好的，目的是分散人们对本届政府政策失误的注意力。”

与凯恩一同出现在节目中的另外一名共和党总统候选人金里奇（Newt Gingrich）表示：“令人难过的是，这是（总统奥巴马）阶级斗争自然而然的结果。”

而美国众议院民主党领袖佩洛西(Nancy Pelosi)在ABC《This Week》节目中则表示：“我支持对华尔街、政界以及其他层面发出这样的讯号：到了不得不改变的时候了。”

她补充道：“我们说所有人都应尽本分，对方（共和党）却说这是阶级斗争。当然不是这样。这是最宝贵的美国价值观--公平。”（完）