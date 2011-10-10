《热点问答》中国政府该不该出手相救资金链告急的温州企业?

作者 赵红梅/谢衡

路透北京10月10日电---中国民间资本最活跃的城市--温州,近期正在上演一场由民间借贷风险传导至实业的危机.沸沸扬扬的老板"跑路"事件已引发高层高度重视,但对于中国政府该不该出手相救这些资金链告急的温州企业,市场则是众说纷纭.

赞成政府出手相救的人士认为,银根紧缩、融资渠道单一、实业利润空间缩水、投资领域收窄是压倒温州企业的主要原因,而温州是中小企业的汇聚地,是民营企业最集中的代表,政府有责任去救护.

而不赞成的分析人士则指出,温州出现的民间借贷乱象是中国多种矛盾和政策共同作用的结果,当前政府一系列应急对策尚可理解,但要针对问题症结,不是要"救市",而是要"建制",要监管归位,并为民间借贷寻求制度层面的更大出路.

"很难简单地说救还是不救?关键还是要看政府通过什麽形式去救了,如果只是治标,不如不救."民生银行金融市场部分析师雷霆认为,"资金链条的断裂有很多深层次的原因.政府更应该从宏观层面上考量之前的政策是否有失误,而不是仅仅解决短期问题."

中金报告则建议,即使是救,政府的政策重点也要放在增加正规金融机构对中小企业的信贷支持和财政救助上,并应防范道德风险,避免造成对不负责任的投融资给予鼓励的逆向选择机制.

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃.上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨,由此导致许多中小企业资金链断裂.今年3月至今,已有80多家温州企业发生老板失踪、公司破产、员工讨薪等一系列事件.[ID:nCN1998385]

温州民间信贷危机恶化,已引发中央高层重视.中国总理温家宝近期赴浙江调研经济运行情况,并要求浙江一个月内稳定温州中小企业局势,整顿金融秩序,遏制高利贷化倾向,处理企业资金链断裂问题.

**赞成方:政府有责任**

光大银行资金部首席经济学家盛宏清认为,温州企业应该救,因中小企业与就业密切相关.

但他同时表示,救助的方法应谨慎,如通过发行集合票据或者担保类的高收益债券,"商业银行贷款受到存贷比限制不好增加,而央行再贷款也是先通过商业银行的,(而)银行间市场是有资金买票据的."

而温州中小企业发展促进会会长周德文今年以来多次对路透表示,若任由危机蔓延,到年底及明年上半年的还贷高峰,违约事件可能会大爆发,届时温州将有更多的企业倒闭.

他指出,2008年市场融资环境宽松,银行追着企业贷款,导致企业大范围扩展业务;而到了2009年後,突然银根收紧,很多企业的投资步伐刹不住车,政府有责任在当前扶持中小企业.

温州市政府"十一"长假前连续下发通知以求解决上述困局,除强调银行对中小企业不抽贷、不压贷的援助办法外,并与央行联手发文警示法律不保护高利贷,也显示出政府不做"滥好人",以借此机会推动企业升级换代,再次显示加快经济结构调整的决心.[ID:nCT0480283]

盛宏清认为,政府和央行明确表示不保护高利贷,显示了政府对经济转型有壮士断腕一样的决心.

此外,温州市政府不久前还推出一系列措施:要求银行确保实现年新增贷款1,000亿元的目标,对中小企业发放贷款利率上浮最高不得超过30%;并要求各银行规范做大表外授信.不得强制贷款企业购买理财产品,不得与企业存款挂钩,不得变相收取企业手续费.[ID:nCN1998385]

与此同时,政府将打击暴力讨债、非法拘禁等违法犯罪行为等,48家融资性担保公司发出倡议为企业提供低保费的担保.

中国国务院政策研究室的一位官员告诉路透,近年来浙江地区的民营实体经济下滑的很明显,出现产业空心化,导致许多民间资金流入虚拟经济领域.

"政府需要出手扶持那些成长型、科技型民营企业,政府有关部门也需尽快将这些存在却不合法的民间借贷机构尽快纳入合法合理的管理视野."上述官员说.

江苏众汇集团董事长徐东生周一建议,政府要缓解小企业融资难题,并规避民间借贷蔓延带来的金融风险,首先要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策,提高对小企业不良贷款比率的容忍度,支持专为小微企业提供服务的金融机构.

**反对方:重在监管归位**

中国有句老话是"救得了一时,救不了一世",社科院金融所研究员周子衡认为,短期"救市"或可控制高利贷风险爆发,但民营制造企业的体制性困境却需从根本来化解,此外,盲目的救市反成为高利贷抽身的救命稻草.

中国农业银行战略规划部付兵涛则称,对民间借贷,简单的禁止或放任自流都不行,应该完善法律法规,"有导有疏".

目前温州已从最有活力的民间实业聚集地演变成了"热钱聚集地",温州作为民间借贷的代表,政府是次表态是否救市也会成为各地解决民间借贷问题的样本.

"前几年,温州把全国的房价都炒高了,後来又开始炒艺术品、农产品、炒钱...,温州炒团哪次不是在全国赚的'盆满钵满'?眼下的高利贷乱象完全是资本逐利下的自食其果,凭什麽让全国银行和纳税人为他们买单?"北京一位金融机构的白领称.

央行温州支行今年7月公布的《温州民间借贷市场报告》显示,温州民间借贷极其活跃,89%的家庭个人和59.67%的企业参与其中,规模高达1,100亿元.而这些资金中,没有流入生产投资领域的资金规模居然达到了40%.

日前有媒体报导称,温州市政府已经通过省政府向央行提交了《关于要求申请金融稳定再贷款的请示》,申请"稳定再贷款"600亿元,期限一年,专门用于支持温州银行机构增加对困难企业的融资规模.

这一消息传出引起热议,不少分析人士担心,中央政府一旦答应贷给温州600亿,那麽江浙、内蒙古等高利贷兴盛的其他地方政府都会如法炮制.

据中金公司报告估计,目前中国民间借贷市场的规模为3.8万亿元,相当于银行总贷款的7%.

一位不愿透露姓名的宏观分析师则表示,政府不应该出手救温州的资金链问题.因为温州的问题不仅仅在于宏观货币政策的紧缩,更重要的在于虚拟经济的过度膨胀,以及自我风险管理能力的淡薄,"私人部门的道德风险不应该由政府的财政来买单."

但他同时指出,政府也不能说没有责任.一是在信贷的结构上,仍然过度偏向于大中型企业,使得中小企业、微型企业的融资非常困难;二是在金融风险监管方面需要进一步完善,特别是加大对高利贷的监管和惩罚.

兴业银行首席经济学家鲁政委亦认为,当前银行给中小企业贷款存在"两难",虽然政府强调要提高对中小企业的坏账容忍度,但又没有提如何核销坏账.中小企业的金融服务需要完善和提高,但其中内涵的商业原则不应该被破坏.

"对于任何经济活动,不要让政府这只'看得见的脚',踩坏了市场这只'看不见的手'.本来民间信贷就是灰色区域,去参与就应该知道其中的风险,应该愿赌服输.此时救助,恐怕只能进一步加重道德风险."他表示.(完)