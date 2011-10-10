《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数走低,市场积极看待德法决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼10月10日电--美元兑日圆以外亚洲货币多数走低,因市场对德国总理梅克尔/法国总统萨科齐新闻发布会(有关欧盟银行业资本重整)的内容做出积极反应,尽管事实上并没有宣布什麽有新意的内容.
尽管缺乏实质行动,但市场近几日似乎很高兴听到安抚性的言论.
在美国股指期货走势带领下,澳元和欧元等风险货币上涨,美元兑日圆以外亚洲货币普遍走跌.
在周五纽约尾盘和周一悉尼早盘的清淡交投中,美元兑坡元曾再次站在1.30上方,没想到今日在亚洲交易时段下跌逾100点.
美元兑韩元迄今缺乏突破1,170的足够动力,美元兑马币(林吉特)、泰铢和菲律宾披索满足于横盘整固.
台湾股市今日适逢国庆节休市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。