《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数走低,市场积极看待德法决定

IFR悉尼10月10日电--美元兑日圆以外亚洲货币多数走低,因市场对德国总理梅克尔/法国总统萨科齐新闻发布会(有关欧盟银行业资本重整)的内容做出积极反应,尽管事实上并没有宣布什麽有新意的内容.

尽管缺乏实质行动,但市场近几日似乎很高兴听到安抚性的言论.

在美国股指期货走势带领下,澳元和欧元等风险货币上涨,美元兑日圆以外亚洲货币普遍走跌.

在周五纽约尾盘和周一悉尼早盘的清淡交投中,美元兑坡元曾再次站在1.30上方,没想到今日在亚洲交易时段下跌逾100点.

美元兑韩元迄今缺乏突破1,170的足够动力,美元兑马币(林吉特)、泰铢和菲律宾披索满足于横盘整固.

台湾股市今日适逢国庆节休市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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