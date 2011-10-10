主要国家经济指标预测--10月11日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0500 日本消费者信心指数 9月 -- 37.0
0600 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.3
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.2% -0.7%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.9%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -- +0.1%
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 18.80 18.47
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 -- +4.1%
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 100.8
1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 39.9
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 -- +8.1%
2350 日本机械订单(较上月) 8月 +4.9% -8.2%
(较上年同期) -3.6% +4.0%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -2.2% --
报纸招聘广告(较前月) 持平 --
0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 顺差138 顺差103
出口(较前月) +3.5% +1.5%
进口(较前月) 持平 +0.6%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.5% -1.0%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 +4.3% +0.2%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负18.5 负19.0
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +5.7% --
(较前月) +0.1% --
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 +0.3% -1.0%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负23 负24
2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -64.3% -61.2%
未经季节调整经常帐金额(亿日圆) 盈馀4,075 盈馀4,438 (完)
--整理 吴云凌;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。