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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--10月11日****

路透10月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0500 日本消费者信心指数 9月 -- 37.0

0600 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.3

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -1.2% -0.7%

制造业产出(较前月) -0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.9%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -- +0.1%

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 18.80 18.47

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 -- +4.1%

1400 美国就业趋势指数 9月 -- 100.8

1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 39.9

2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 -- +8.1%

2350 日本机械订单(较上月) 8月 +4.9% -8.2%

(较上年同期) -3.6% +4.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -2.2% --

报纸招聘广告(较前月) 持平 --

0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 顺差138 顺差103

出口(较前月) +3.5% +1.5%

进口(较前月) 持平 +0.6%

0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.5% -1.0%

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 +4.3% +0.2%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负18.5 负19.0

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +5.7% --

(较前月) +0.1% --

2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 +0.3% -1.0%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负23 负24

2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -64.3% -61.2%

未经季节调整经常帐金额(亿日圆) 盈馀4,075 盈馀4,438 (完)

--整理 吴云凌;审校 张明钧

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