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公司新闻(中文) | 2011年 10月 10日 星期一 12:02 BJT

〔欧洲金融〕DEXIA董事会已接受法比卢三国政府联合制定的救援计划

路透布鲁塞尔10月10日电---金融服务集团DEXIA(DEXI.BR)董事会周一宣布已接受法国、比利时和卢森堡三国政府联合制定的救援计划.

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