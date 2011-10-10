〔汽车产业〕中国奇瑞和捷豹路虎合资申请或进入审批环节--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月10日电---第一财经日报周一报导援引知情人士称,中国汽车商奇瑞和塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎公司的合资谈判已基本结束,即将进入审批环节.
报导称,从一位知情人士处获悉,近日,奇瑞、捷豹路虎一同赴国家发改委就合资事宜徵询意见.
报导并称,对于合资事宜,奇瑞汽车相关人士没有回应,表示并不知情.
稍早奇瑞和斯巴鲁的合资申请因不符合中国《汽车产业发展政策》而未予批准.[ID:CN1967125]
捷豹路虎还在与其它中资汽车商接洽,长城汽车(2333.HK)两位高层人士此前亦透露,捷豹路虎正在与长城汽车接洽,两家公司可能达成合作.[ID:nCN1618357](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。