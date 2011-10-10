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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 11:54 BJT

《全球市场》欧元因有望推出欧债应对新举措上扬,中港股市拖累亚股

* MSCI除日本外亚洲股指持平,澳股升0.5%

* 恒指跌1.0%

* 东京市场休市

* 欧元升破1.3450美元

* 布兰特原油升至每桶106美元上方

路透新加坡10月10日电---欧元周一上扬,此前德法领导人承诺月底前拿出解决欧元区主权债危机的新举措.但亚洲股市上涨困难,受香港及中国股市拖累.

大宗商品多数走强.市场乐观期待欧洲采取行动,而周五美国就业数据优于预期缓解了衰退忧虑.

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