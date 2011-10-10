《全球市场》欧元因有望推出欧债应对新举措上扬,中港股市拖累亚股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* MSCI除日本外亚洲股指持平,澳股升0.5%
* 恒指跌1.0%
* 东京市场休市
* 欧元升破1.3450美元
* 布兰特原油升至每桶106美元上方
路透新加坡10月10日电---欧元周一上扬,此前德法领导人承诺月底前拿出解决欧元区主权债危机的新举措.但亚洲股市上涨困难,受香港及中国股市拖累.
大宗商品多数走强.市场乐观期待欧洲采取行动,而周五美国就业数据优于预期缓解了衰退忧虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。