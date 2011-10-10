《中国数据观测》9月进出口同比增速料双回落,贸易顺差环比小幅缩窄

* 公布内容: 9月进出口贸易数据

* 公布时间: 10月13日(周四)

--调查结果:

指标 9月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 20.7 17.0-24.0 24.5 25.1 21

进口(%) 24.5 19.5-29.5 30.2 24.1 21

贸易顺差(亿美元) 163 100-208 177.6 168.8 21

--数据要点:

路透调查综合21位分析师预测显示,因欧美经济复苏放慢,致外需疲弱,加之中国货币政策偏紧态势未改,使国内投资需求受到制约,内外夹击下料中国9月进出口同比增速料双双放缓.

欧元区经济持续低迷,美国经济复苏依然疲弱,虽然新兴市场国家增速相对较高,但恐难以抵消发达国家经济下滑对国内出口的冲击.此前发布的9月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)的分项数据中,新出口业务量连续五个月趋减亦可印证.

不过在中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵的背景下,分析师预计,虽然年内进出口增速都有可能进入下行通道,但全年增幅尚可.

四季度受益于日本震後重建,中国对日出口有望改善.而针对进口,中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山此前就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶段,"必须充分认识到加强进口工作的紧迫性和必要性,要像重视出口一样重视进口."[ID:nCN1995421]

上述21位分析师并预计,9月贸易顺差料较上月小幅收窄至163亿美元,这可能一定程度上缓解中国政府目前正面临的汇率上的政治压力.

美国参议院上周一对准中国的一项核心经济政策开火,投票造成推进人民币汇率议案.该议案旨在促使中国政府允许人民币升值,希望藉此为美国创造就业.[ID:nCN2001521]

--市场影响:

若进、出口增幅明显逊于预期,则将加剧投资者对未来国内外经济前景的担忧,不仅可能拖累中国股市,甚至进一步波及近日动荡的外围股市.而对中国经济敏感的大宗商品,如原油CLc1,期铜CMCU3,以及商品货币澳元AUD=亦会受到影响.

但如果进、出口数据表现强劲,大幅胜于预期,将有助于向市场传递乐观信号,增强投资者信心.

美国近日再度发起对人民币汇率的攻势,倘若9月贸易顺差超预期进一步收窄,或可减轻人民币升值压力.然而,若贸易顺差高于预期,将会给美国支持汇率制裁中国的议员提供理由.

国际清算银行(BIS)此前公布的数据显示,8月人民币名义有效汇率指数为112.54,今年以来走贬1.09%;但实际有效汇率指数则为120.39,环比上涨2.29%,今年来上涨0.38%.[ID:nCN1970387]美国总统奥巴马此前表示,去年人民币小幅升值,但幅度不够,中国一直透过操控汇率扶助出口而损害了美国的利益.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 22.1 24.6 17.40

中银国际 17.0 20.0 16.00

交银国际 21.0 25.0 16.00

美银-美林 19.5 25.5 12.50

渤海证券 22.5 24.7 17.50

建银国际 21.3 24.3 16.60

建设银行 20.7 24.9 15.00

中金公司 22.1 23.3 19.10

大和资本市场 20.0 22.6 17.00

国信证券 20.0 20.0 19.84

华宝信托 22.0 23.0 19.00

IFR Markets 20.7 24.9 15.00

ING 22.5 24.5 18.20

民生证券 19.4 22.2 15.00

瑞穗证券 20.0 25.0 13.80

领先国际金融资讯 20.1 20.5 20.80

上海证券 21.0 29.2 10.00

申银万国证券 24.0 29.5 13.26

法兴银行 18.5 19.5 18.70

西南证券 18.0 25.0 10.60

瑞银 17.5 20.0 16.30 (完)