〔中国货币市场〕回购利率普遍回落,首轮准备金缴款後流动性仍显充裕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---中国银行间市场周一早盘回购利率普遍下跌,其中隔夜回购加权平均利率跌幅明显.资金面较为宽松,大型银行对融出资金也较有热情.而後续准备金缴款,公开市场操作等不确定因素,也令机构保持警惕.
交易员表示,节後首轮准备金缴款後,流动性并没有预期中紧张,因此资金价格普遍回落.长假效应消散後,隔夜回购利率下跌75个基点(bp),脱离七天回购重回正常区间.
"资金面还可以,不难借,没有想象中的那麽紧张,目前来看,银行间资金体系还能应付."上海一券商交易员称.
上海一银行交易员指出,10月和11月是银行体系存款准备金上缴比例最大的时段,加之央行公开市场操作的动向尚未可见,虽然市场上资金宽松,但机构紧张神经仍无法放松.
该交易员并表示,按照以往惯例推测,10月也是财政存款上缴较多的时段,对于流动性或将形成影响.
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.829 4.5755 -74.65
七天CN7DRP=CFXS 4.4336 4.8058 -37.22
14天CN14DRP=CFXS 4.4859 4.8459 -36
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8294 4.569 -73.96
七天CHICNY7D=CFXS 4.4893 4.7988 -30.95
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--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。