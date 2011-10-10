〔亚洲汇市〕德法承诺提出新危机方案帮助欧元上涨,但市场依然谨慎

* 欧元上涨,因德国和法国承诺将向银行业注资

* 受日本假期影响,交投料淡静

路透新加坡/悉尼10月10日电---欧元周一小幅走高,因德国和法国的领导人承诺月底前提出新的综合性计划,向欧元区银行业注资.但市场态度依然谨慎,因为之前曾有过数次希望落空的挫败经历.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇的会晤未提出任何细节内容,但承诺将采取必要举措来支持银行业,应对希腊危机和扶助欧洲经济增长.该声明略微提振了市场的风险偏好.