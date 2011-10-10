〔亚洲汇市〕德法承诺提出新危机方案帮助欧元上涨,但市场依然谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元上涨,因德国和法国承诺将向银行业注资
* 受日本假期影响,交投料淡静
路透新加坡/悉尼10月10日电---欧元周一小幅走高,因德国和法国的领导人承诺月底前提出新的综合性计划,向欧元区银行业注资.但市场态度依然谨慎,因为之前曾有过数次希望落空的挫败经历.
德国总理梅克尔和法国总统萨科奇的会晤未提出任何细节内容,但承诺将采取必要举措来支持银行业,应对希腊危机和扶助欧洲经济增长.该声明略微提振了市场的风险偏好.
不过,由于计划缺乏细节,而且欧洲领导人此前也曾多次开过空头支票,因此市场人士这回没有盲目乐观,而是保持警惕.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。