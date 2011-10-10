〔澳洲个股〕必和必拓Olympic Dam铜矿扩建项目获南澳洲政府批准

路透10月10日电---全球矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称,总投资约200亿美元的Olympic Dam铜矿及铀矿的大规模扩建项目,已于周一获得南澳洲政府的环境许可.

必和必拓料将于2012年6月最终批准该扩建项目.该公司尚未透露扩建费用,但分析师将其列为这家全球矿业巨头所筹划的最大单一项目.

南澳洲政府批准前数小时,澳洲联邦政府也授予该项目环境许可.

南澳洲政府在宣布该项目的重要批准事项时,设定了该公司必须在五年内启动项目建设的条件.

其并称,期望在10月20日前敲定扩建项目的特许权和基础设施承诺协议.

"我希望协议能很快达成,"南澳洲矿业资源开发部长Tom Koutsantonis在声明中称.(完)