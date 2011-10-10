〔澳洲个股〕必和必拓Olympic Dam铜矿扩建项目获南澳洲政府批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月10日电---全球矿业巨擎必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)称,总投资约200亿美元的Olympic Dam铜矿及铀矿的大规模扩建项目,已于周一获得南澳洲政府的环境许可.
必和必拓料将于2012年6月最终批准该扩建项目.该公司尚未透露扩建费用,但分析师将其列为这家全球矿业巨头所筹划的最大单一项目.
南澳洲政府批准前数小时,澳洲联邦政府也授予该项目环境许可.
南澳洲政府在宣布该项目的重要批准事项时,设定了该公司必须在五年内启动项目建设的条件.
其并称,期望在10月20日前敲定扩建项目的特许权和基础设施承诺协议.
"我希望协议能很快达成,"南澳洲矿业资源开发部长Tom Koutsantonis在声明中称.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。