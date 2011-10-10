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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 12:29 BJT

〔中国房地产〕1-9月全国城镇保障性住房开工率达98%--住建部

路透北京10月10日电---中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.住房和城乡建设部周一公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.

住建部网站的新闻稿并称,与8月底相比,9月新开工保障性安居工程118万套,开工率提高了12个百分点.

住建部表示,从各地来看,北京、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、福建及山东等15省开工套数已超过全年目标任务数.

住建部副部长齐骥7月底表示,随着施工旺季到来和各地工作力度加大,预计未来两三个月各地保障性安居工程建设速度会持续提升,有望实现11月底前开工1,000万套的目标.[ID:nCN1142448](完)

欲了解更多详情,请点选住建部网页(r.reuters.com/nus34s)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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