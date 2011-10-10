〔中国汇市〕人民币兑美元早盘大涨,境内外价差收窄缓套利冲动

* 人民币兑美元即期一改9月下旬颓势,大幅上涨

* 受人民币中间价持坚及长假积累结汇盘推动

* 境内外价差大幅收窄,亦解人民币颓势

* 美国对中国汇率施压,料亦令人民币承压

路透北京10月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期大幅上涨.人民币中间价继续维持高位态势,增强人民币多头信心,而"十.一"长假期间积累的结汇盘,亦提供今日投资者做多人民币的动能.

交易员并表示,早盘人民币兑美元即期一改国庆前多触及跌停的颓势,并接近中间价,还在于境内外即期汇价的价差大幅收窄,令套利行为减少.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差从9月下旬的最高1,236点,大幅下降至今日仅近450点.

北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3556元,上日收报6.3859元,涨幅约300个点.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3586元,上日为6.3549元.

"套利减少是主要原因之一,...另外,国家要稳定汇市的姿态给予CNY(人民币)多头信心."华东一银行交易员称.

他并表示,香港金管局扩大中银香港的人民币购售净额,使得境内外人民币兑美元利差收窄,对抑制投资者套利冲动有较大的作用.

为满足参加行贸易项下人民币平盘需求,中国央行已大幅提高第四季度通过清算行和内地代理行购售人民币的额度.[ID:nCH0081353]香港金管局发言人此前在回应路透查询时表示,第四季度需要到上海兑换窗口平盘的金额可能较之前几个季度有所增加,不过估计购售的净额大致不会超过80亿元人民币.

北京时间12:10,NDFCNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3615/55,较上日尾盘的6.3650元上涨;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4070/20元,上日尾盘报6.4195元.

人民币兑美元汇率走势图,请点选(r.reuters.com/mus34s)

澳元和新西兰元周一跟随欧元升势上涨,因此前德国和法国承诺推出新计划对欧元区银行业资本重组,但市场对此态度谨慎,因此前多次失望.[FRX/CN]

北京一银行交易员还表示,今日人民币汇市是"恢复正常",而"十.一"长假期间一些银行积累的结汇盘需卖出,也推动早盘人民币大幅走升;而今日欧元等货币走强,与人民币表现关系则不大,因当前欧元价位和国庆前的大致相当.

10月1日-7日为中国国庆法定假期,主要金融市场休市.证券交易所和外汇市场10月8日和10月9日继续休市.

他并表示,中国虽然会按照既定的汇改方略来增强人民币汇率弹性,但也许顾及美国即将对中国汇率的议案投票表决,而维持人民币强势,这从人民币中间价也可以看出.

美国参议院民主党领袖里德提议推迟对中国汇率议案投票至周二(11日)晚间.[ID:nCN2007419]美国总统奥巴马上周四指责中国压低人民币汇率,在国际贸易中"耍花招",但同时他对参议院这份旨在迫使中国让人民币升值的议案持谨慎态度.[ID:nCN2007249]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)