更正:〔中国债市〕三季度企业债发行179亿元,中银国际以20亿元居承销额之首

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:内文第二段中第三季度共发行了"18"支企业债有误,应为"16"支)
路透上海10月10日电---据路透统计数据显示,2011年三季度中国共发行企业债179亿元人民币.其中中银国际证券以20亿元居承销额首位,第一创业证券、平安证券同以19亿元并列第二.
数据并显示,第三季度共发行了16支企业债,其中中银国际证券、第一创业证券和平安证券承销期数均为两支,并列第一位.
当季企业债承销额排名第4-10位的为西南证券(600369.SS)、西部证券、中信建投证券、宏源证券000562.SZ、招商证券(600999.SS)、中航证券和华龙证券.(完)
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.
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--整理 李宏薇/边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。