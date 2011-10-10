更正:〔中国债市〕三季度企业债发行179亿元,中银国际以20亿元居承销额之首

(更正:内文第二段中第三季度共发行了"18"支企业债有误,应为"16"支)

路透上海10月10日电---据路透统计数据显示,2011年三季度中国共发行企业债179亿元人民币.其中中银国际证券以20亿元居承销额首位,第一创业证券、平安证券同以19亿元并列第二.

数据并显示,第三季度共发行了16支企业债,其中中银国际证券、第一创业证券和平安证券承销期数均为两支,并列第一位.

当季企业债承销额排名第4-10位的为西南证券(600369.SS)、西部证券、中信建投证券、宏源证券000562.SZ、招商证券(600999.SS)、中航证券和华龙证券.(完)

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.

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