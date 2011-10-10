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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 14:10 BJT

《中国2011年已发行金融债一览表》--10月10日

银行 固息次级债 5月 320 15 5.30% 第10年末设发行人赎回权

(601988.SS)(3988.HK)

深发展 混合资本债 4月 36.5 15 7.50% 第10年末设发行人赎回权

徽商银行 固息次级债 3月 40 15 6.55% 第10年末设发行人赎回权

民生银行 固息次级债 3月 60 10 5.50% 第五年末设发行人赎回权

(600016.SS)(1988.HK) 40 15 5.70% 第10年末设发行人赎回权

东亚银行 固息金融债 3月 20 2 4.39%

(中国)

北京银行 固息次级债 1月 35 15 4.90% 第10年末附发行人选择权

(601169.SS)

注:1、*代表新增

2、中国2010年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1524523](完)

--整理 边竞; 审校 冉莹

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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