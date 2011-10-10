〔中国货币市场〕回购利率普遍回落,国庆节後流动性显充裕(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月10日电---中国银行间市场周一早盘回购利率普遍下跌,其中隔夜回购加权平均利率跌幅明显.国庆节後资金面较为宽松,大型银行对融出资金也较有热情.而後续准备金缴款,公开市场操作等不确定因素,也令机构保持警惕.

交易员表示,节後首轮准备金缴款後,流动性并没有预期中紧张,因此资金价格普遍回落.长假效应消散後,隔夜回购利率下跌75个基点(bp),脱离七天回购重回正常区间.

"资金面还可以,不难借,没有想象中的那麽紧张,目前来看,银行间资金体系还能应付."上海一券商交易员称.

上海一银行交易员指出,10月和11月是银行体系存款准备金上缴比例最大的时段,加之央行公开市场操作的动向尚未可见,虽然市场上资金宽松,但机构紧张神经仍无法放松.

该交易员并表示,按照以往惯例推测,10月也是财政存款上缴较多的时段,对于流动性或将形成影响.

路透此前援引数位消息人士称,央行将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]

此外,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的缴款日延至10月8日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.829 4.5755 -74.65

七天CN7DRP=CFXS 4.4338 4.8058 -37.2

14天CN14DRP=CFXS 4.4862 4.8459 -35.97 ---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8291 4.5690 -73.99

七天CHICNY7D=CFXS 4.4751 4.7988 -32.37

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.8500 4.5960 -74.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4500 4.8118 -36.18

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.4875 4.8000 -31.25

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.8192 4.5642 -74.50

七天SHICNYSWD= 4.4283 4.7950 -36.67

三个月SHICNY3MD= 5.6480 5.6412 +0.68 ====================================================================(完)