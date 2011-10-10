〔背景资料〕中国2011年三季度短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海10月10日电---据路透统计,中国2011年三季度短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达4,178.6亿元人民币,其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以546亿元居承销额首位.

统计并显示,建设银行(601939.SS)(0939.HK)当季共担任27期短融及中票等的主承销商,承销期数列头名.

国家开发银行[CHDB.UL]和农业银行(601288.SS)(1288.HK)分别以465.5亿元和449亿元位列该季度承销额的第二、三位.

此外,排名承销额4-10位的分别是工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行、光大银行(601818.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、兴业银行(601166.SS)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).

以下为2011年第三季度短融及中票承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 546.0

2 国家开发银行 465.5

3 农业银行 449.0

4 工商银行 446.0

5 建设银行 423.0

6 光大银行 311.2

7 招商银行 244.5

8 交通银行 220.3

9 兴业银行 218.5

10 中信银行 208.5

2.按承销期数:(前10位)

排名 主承销商 承销期数

1 建设银行 27

2 中信银行 24

中国银行 24

4 兴业银行 23

招商银行 23

6 光大银行 22

7 农业银行 18

国家开发银行 18

9 民生银行 17

(600016.SS)(1988.HK)

10 工商银行 15

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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