更正:〔欧洲金融〕DEXIA董事会已接受法比卢三国政府联合制定的救援计划

(更正:此前红条中..."DEXIA同意参与向最多900亿欧元的担保机制提供资金"...因译文有误,应更正为"DEXIA同意参与最多900亿欧元的担保机制")

路透布鲁塞尔10月10日电---金融服务集团DEXIA(DEXI.BR)董事会周一宣布已接受法国、比利时和卢森堡三国政府联合制定的救援计划.

Dexia还明确表示,同意比利时以40亿欧元购买旗下Dexia Bank Belgium,并参与国家最多900亿欧元担保机制,并将指示执行长与法国Caisse des Depots和La Banque Postale就法国融资事项进行商洽.(完)