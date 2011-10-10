版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 10日 星期一 12:39 BJT

更正:〔欧洲金融〕DEXIA董事会已接受法比卢三国政府联合制定的救援计划

(更正:此前红条中..."DEXIA同意参与向最多900亿欧元的担保机制提供资金"...因译文有误,应更正为"DEXIA同意参与最多900亿欧元的担保机制")

路透布鲁塞尔10月10日电---金融服务集团DEXIA(DEXI.BR)董事会周一宣布已接受法国、比利时和卢森堡三国政府联合制定的救援计划.

Dexia还明确表示,同意比利时以40亿欧元购买旗下Dexia Bank Belgium,并参与国家最多900亿欧元担保机制,并将指示执行长与法国Caisse des Depots和La Banque Postale就法国融资事项进行商洽.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐