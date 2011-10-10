〔背景资料〕中国2011年三季度企业债承销排行榜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---据路透统计数据显示,2011年三季度中国共发行企业债179亿元人民币.其中中银国际证券以20亿元居承销额首位,第一创业证券、平安证券同以19亿元并列第二.
数据并显示,第三季度共发行了18支企业债,其中中银国际证券、第一创业证券和平安证券承销期数均为两支,并列第一位.
当季企业债承销额排名第4-10位的为西南证券(600369.SS)、西部证券、中信建投证券、宏源证券000562.SZ、招商证券(600999.SS)、中航证券和华龙证券.
以下为2011年三季度企业债承销具体排名:
1.按承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中银国际证券 20
2 第一创业证券 19
平安证券 19
4 西南证券 18
5 西部证券 15
6 中信建投证券 13
7 宏源证券 10
招商证券 10
中航证券 10
10 华龙证券 9
2.按承销期数:
排名 主承销商 承销期数
1 中银国际证券 2
第一创业证券 2
平安证券 2
2 西南证券 1
西部证券 1
中信建投证券 1
宏源证券 1
招商证券 1
中航证券 1
华龙证券 1
信达证券 1
中原证券 1
东兴证券 1
华林证券 1
广发证券 1
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC
--整理 李宏薇; 审校 边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。