〔背景资料〕中国2011年三季度企业债承销排行榜

路透上海10月10日电---据路透统计数据显示,2011年三季度中国共发行企业债179亿元人民币.其中中银国际证券以20亿元居承销额首位,第一创业证券、平安证券同以19亿元并列第二.

数据并显示,第三季度共发行了18支企业债,其中中银国际证券、第一创业证券和平安证券承销期数均为两支,并列第一位.

当季企业债承销额排名第4-10位的为西南证券(600369.SS)、西部证券、中信建投证券、宏源证券000562.SZ、招商证券(600999.SS)、中航证券和华龙证券.

以下为2011年三季度企业债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中银国际证券 20

2 第一创业证券 19

平安证券 19

4 西南证券 18

5 西部证券 15

6 中信建投证券 13

7 宏源证券 10

招商证券 10

中航证券 10

10 华龙证券 9

2.按承销期数:

排名 主承销商 承销期数

1 中银国际证券 2

第一创业证券 2

平安证券 2

2 西南证券 1

西部证券 1

中信建投证券 1

宏源证券 1

招商证券 1

中航证券 1

华龙证券 1

信达证券 1

中原证券 1

东兴证券 1

华林证券 1

广发证券 1

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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