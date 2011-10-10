〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走高,受欧债危机新协议憧憬鼓舞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧盟作出承诺後,"冒险情绪"升温
* 关注本周出炉的重要中国经济数据和澳洲就业数据
* 成交淡静,因日本假日休市
路透悉尼/惠灵顿10月10日电---澳元和新西兰元周一走高,追随欧元的涨势,此前德国和法国承诺实施新计划对欧元区银行业资本重组,但市场情绪依然谨慎,因此前多次失望.
澳元兑美元AUD=D4一度升至0.9846美元,高于纽约时段的0.9759,随後持稳于0.9828左右.澳元在周五触及12日高位0.9879,之後受意大利和西班牙评级遭调降的消息拖累走低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。