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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 12:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走高,受欧债危机新协议憧憬鼓舞

* 欧盟作出承诺後,"冒险情绪"升温

* 关注本周出炉的重要中国经济数据和澳洲就业数据

* 成交淡静,因日本假日休市

路透悉尼/惠灵顿10月10日电---澳元和新西兰元周一走高,追随欧元的涨势,此前德国和法国承诺实施新计划对欧元区银行业资本重组,但市场情绪依然谨慎,因此前多次失望.

澳元兑美元AUD=D4一度升至0.9846美元,高于纽约时段的0.9759,随後持稳于0.9828左右.澳元在周五触及12日高位0.9879,之後受意大利和西班牙评级遭调降的消息拖累走低.

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