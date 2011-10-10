〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走高,受欧债危机新协议憧憬鼓舞

路透悉尼/惠灵顿10月10日电---澳元和新西兰元周一走高,追随欧元的涨势,此前德国和法国承诺实施新计划对欧元区银行业资本重组,但市场情绪依然谨慎,因此前多次失望.

澳元兑美元AUD=D4一度升至0.9846美元,高于纽约时段的0.9759,随後持稳于0.9828左右.澳元在周五触及12日高位0.9879,之後受意大利和西班牙评级遭调降的消息拖累走低.