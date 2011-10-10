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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 14:11 BJT

《中国2000年以来国债发行情况一览表》--10月10日

路透上海10月10日电---2010年中国依然实施积极的财政政策,全部国债发行量为1.79万亿元人民币,较2009年增约一成.

以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币):

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

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记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5

记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4

凭证式 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900

储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400

特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- --

总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9(完)

--整理 边竞; 审校 冉莹

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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