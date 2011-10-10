(重发)〔背景资料〕中国2011年三季度公司债承销排行榜

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路透上海10月10日电---据路透统计数据显示,2011年三季度中国公司债发行规模合计435.4亿元人民币,其中中信证券(600030.SS)(6030.HK)以92亿元居承销额之首,国泰君安证券和中金公司分别以45.5亿元和40亿元的承销额位列第二、三位.

在三季度公司债承销期数方面,中信证券亦以五支居首,招商证券(600999.SS)和中银国际证券同以四支并列第二位.

此外,第三季度公司债承销金额排名第4-10位的依次为招商证券、中银国际证券、平安证券、银河证券、中信建投证券、瑞银证券和申银万国证券.

以下为2011年三季度公司债承销具体排名:

1.按承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中信证券 92

2 国泰君安证券 45.5

3 中金公司 40

4 招商证券 37.9

5 中银国际证券 37.5

6 平安证券 36

7 银河证券 31

8 中信建投证券 22

9 瑞银证券 20

10 申银万国证券 19

2.按承销期数:(前八位)

排名 主承销商 承销期数

1 中信证券 5

2 招商证券 4

中银国际证券 4

4 国泰君安证券 3

平安证券 3

广发证券 3

7 银河证券 2

中信建投证券 2

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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