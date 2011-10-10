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债券 | 2011年 10月 10日 星期一 13:02 BJT

〔标题新闻〕Dexia股票将在周一稍晚一新闻发布会和分析师会议後重启交易--FSMA

注:FSMA为比利时金融市场监督机构的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LA03C]

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