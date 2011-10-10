《企业看点》--10月10日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月10日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 俄罗斯商业日报Kommersant报导称,俄罗斯国家控制的石油巨头Rosneft(ROSN.MM)将出资10亿美元获得委内瑞拉Carabobo 2区块的开采权,并可能与一家合作夥伴共同开发该项目.[ID:nL5E7L808A]

* 官方媒体周六报导,全球矿业巨擎力拓(RIO.L)已告知津巴布韦政府,将放弃在当地钻石关系企业Murowa的51%股份,成为自愿遵守津巴布韦国内股权法的首家外资企业.[ID:nL5E7L90TP]

* 英国星期日电讯报称,投资家Hugh Osmond旗下私募股权基金Sun Capital Partners已退出英国Lloyds银行(LLOY.L)632家分行的收购战,引发外界怀疑该批资产是否能以Lloyds所期望的价格卖出.[ID:nL5E7L90EW]

* 奥地利银行Raiffeisen Bank International的财务主管告诉一家报纸,该银行的匈牙利分支可能将被迫增资,以协助吸纳一项新法律引发的亏损,该法律允许借款人以低于市场的汇率偿还外币贷款.[ID:nL5E7L724S]

* 英国星期日泰晤士报称,网上博彩公司SportingbetSBT.L已接近达成协议,将土耳其博彩业务出售给GVC,为LadbrokesLAD.L收购Sportingbet清除一个障碍.[ID:nL5E7L90BV]

* 彭博引述知情人士称,中国阿里巴巴集团已与新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]洽谈,由淡马锡提供融资,协助阿里巴巴买下雅虎(YHOO.O)所持有的阿里巴巴40%股权.[ID:nCT0483197]

* 英国星期日电讯报称,商品交易巨头嘉能可(GLEN.L)可能获得印尼巴克里(Bakrie)家族对一项贷款融资的支援,该贷款以其所持伦敦上市公司BumiBUMIP.L的股份作为担保.[ID:nL5E7L90HX]

* 第一财经日报周一报导援引知情人士称,中国汽车商奇瑞和塔塔汽车(TAMO.BO)旗下捷豹路虎公司的合资谈判已基本结束,即将进入审批环节.[ID:nCN2010591]

* 彭博社援引两位知情人士报导,亿万富翁John Paulson旗下基金Advantage Plus Fund在今年已损失47%.[ID:nL3E7L736H]

* 西班牙日报Parkiet周六援引一位未具名知情人士报导,西班牙国际银行(SAN.MC)已提交对Kredyt BankBKRE.WA具有约束力的出价,Kredyt为比利时银行KBC(KBC.BR)的波兰分支.[ID:nL5E7L8080]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)