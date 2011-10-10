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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 13:14 BJT

〔表格〕外资10月7日止当周买超印尼和泰国股票--野村

路透10月10日电---以下是10月7日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (716) (5,731) (21,337) (18,118) 63,533

印度 (481) (1,125) (2,181) 105 28,840

印尼 671 18 (510) 212 2,305

日本 (828) (9,715) (21,474) 27,696 37,313

韩国 (342) (1,720) (5,561) (6,763) 19,099

菲律宾 (60) (147) (65) 364 1,213

台湾 (621) (2,292) (11,893) (10,961) 9,402

泰国 118 (465) (1,126) (1,075) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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