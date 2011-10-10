《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年10月10日-10月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/10 深 永大集团 002622 3,800 20.00 36.36 广发证券 10/13
10/10 深 紫光华宇 300271 1,850 30.80 33.85 国信证券 10/13
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,121.15亿元人民币,详情请点选[ID:nCN2009593]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
指数增强型基金
泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21
股票基金
长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21
主题股票基金
工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20
股票型基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
国开行 200 7年 固息金融债 周二
国开行 74 10年 固息次级债 周三 第5年末附发行人赎回权
国开行 120.1 30年 固息次级债 周三 第25年末附发行人赎回权
中石油集团 150 1年 短期融资券 周三
浦发银行 184 15年 固息次级债 周四 第10年末附发行人赎回权
(600000.SS)
中石油集团 100 3年 中期票据 周四
中船重工集团 50 1年 短期融资券 周五
中国中冶 100 1年 短期融资券 周五
(1618.HK)(601618.SS)
财政部 300 7年 记账式国债 10/13-10/17
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
980 1,890 2,870
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 固息国债 233.8 周四
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
永大集团 3,800 20.00 -- -- -- 10/10 10/13
紫光华宇 1,850 30.80 -- -- -- 10/10 10/13
=======================================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。