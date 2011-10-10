中国未来十年累计需转移逾1亿农村人口--报告

(本文由路透中文网编译)

路透10月10日电---中国国家人口计生委发布《中国流动人口发展报告2011》（以下简称《报告》）称，中国未来十年累计需转移农村人口1亿以上。由于新生代农民工不愿返乡务农，这将检验城镇提供福利和服务的能力。

媒体周一报导称，《报告》预测，2020年我国城镇人口将超过8亿，其中很多人是没有养老和医疗保险的农民工。

《报告》根据2010年的调查数据，凸显中国城镇化发展的重要性及面临的挑战。

新华社总结《报告》内容称：“中国人口城镇化健康发展还面临诸多挑战。”

“当前，合理完善的城镇体系尚未形成，城市综合承载能力亟待增强。流动人口融入现居住地愿望强烈，城市公共服务供需矛盾凸显。”

中国去年人口统计发现，全国人口总数为13.4亿人，其中6.7亿是城镇居民。

与其父母一代不同，许多新生代农民工外出打工数年後，不打算再返乡务农。

尽管其工资近年来上涨，但新生代农民工仍需改善居住、医疗及孩子上学的条件。《报告》发现，中国52%的农民工没有社保。（完）