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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 14:16 BJT

〔全球金市〕金价上涨1%,因市场憧憬欧洲债务危机得以解决

路透新加坡10月10日电---金价周一上涨1%,逆转上一交易日跌势,此前德法领导人承诺月底前推出应对欧元区债务危机新举措.

德法领导人发表上述言论之前,意大利和西班牙上周遭调降信用评级,这打压了金价.

"目前,金价似乎跟随商品市场走势,"Phillip Futures驻新加坡分析师Ong Yi Ling称,并称经过近几个月巨幅波动之後,黄金避险魅力已降低.

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