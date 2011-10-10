〔全球金市〕金价上涨1%,因市场憧憬欧洲债务危机得以解决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月10日电---金价周一上涨1%,逆转上一交易日跌势,此前德法领导人承诺月底前推出应对欧元区债务危机新举措.
德法领导人发表上述言论之前,意大利和西班牙上周遭调降信用评级,这打压了金价.
"目前,金价似乎跟随商品市场走势,"Phillip Futures驻新加坡分析师Ong Yi Ling称,并称经过近几个月巨幅波动之後,黄金避险魅力已降低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。