〔亚洲汇市〕欧元上涨,受助于德法承诺提出新危机方案与空头回补操作

* 欧元上涨,因德国和法国承诺将向银行业注资

* 空头回补助欧元扩大升幅

* 受日本假期影响,交投淡静

路透新加坡10月10日电---欧元周一上涨,受助于一波空头回补操作,此前德国和法国的领导人承诺月底前提出新的综合性计划,向欧元区银行业注资.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇的会晤未提出任何细节内容,但承诺将采取必要举措来支持银行业,应对希腊危机和扶助欧洲经济增长.该声明略微提振了市场的风险偏好.