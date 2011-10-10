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债券 | 2011年 10月 10日 星期一 14:36 BJT

〔欧元债市〕德债价格升高,因市场对欧元区救助计划心存疑虑

路透伦敦10月10日电---德国公债价格周一升高,因德法领导人承诺为解决欧元区债务危机推出新举措缺乏细节,令市场心存谨慎.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐表示,他们将为解决希腊问题拿出具有可持续性的答案,同意对银行进行资本重组,并在11月3日至4日的20国集团(G20)峰会上拿出加速欧元区经济协调的计划.

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