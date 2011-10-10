版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 14:54 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿106美元,因欧债危机转机和美国就业数据

路透新加坡10月10日电---布兰特原油周一升至每桶106美元上方,因之前美国数据减轻有关了该国经济衰退担忧,令市场对该国需求持乐观立场,同时欧元区愈发接近解决债务危机.

法国和德国领导人周日承诺,将在月底前为欧元区银行业资本重组提出新计划,令市场人气改善.上周五数据显示美国就业增长,也帮助缓和衰退忧虑.

截至0600 GMT,布兰特原油11月合约LCOc1上涨0.12美元至每桶106.00美元,此前一度升至106.51美元的日内高位.该合约上周收涨4.5%,为7月8日当周迄今表现最佳的一周.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐