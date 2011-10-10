〔国际油市〕布兰特原油升穿106美元,因欧债危机转机和美国就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月10日电---布兰特原油周一升至每桶106美元上方,因之前美国数据减轻有关了该国经济衰退担忧,令市场对该国需求持乐观立场,同时欧元区愈发接近解决债务危机.
法国和德国领导人周日承诺,将在月底前为欧元区银行业资本重组提出新计划,令市场人气改善.上周五数据显示美国就业增长,也帮助缓和衰退忧虑.
截至0600 GMT,布兰特原油11月合约LCOc1上涨0.12美元至每桶106.00美元,此前一度升至106.51美元的日内高位.该合约上周收涨4.5%,为7月8日当周迄今表现最佳的一周.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。