〔中东金融〕阿曼央行总裁称将持续投资美国公债

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马斯喀特10月10日电---阿曼央行总裁Hamood Sangour al-Zadjali周一对路透表示,阿曼央行将持续投资美国公债,央行并指示国内银行不要投资于有问题的欧洲债券.
他在一金融论坛的间隙称,"我们已要求国内银行不要投资有问题的欧洲债券.这也是为什麽他们未受欧洲债信危机影响的原因."(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选