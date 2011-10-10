〔中东金融〕阿曼央行总裁称将持续投资美国公债

路透马斯喀特10月10日电---阿曼央行总裁Hamood Sangour al-Zadjali周一对路透表示,阿曼央行将持续投资美国公债,央行并指示国内银行不要投资于有问题的欧洲债券.

他在一金融论坛的间隙称,"我们已要求国内银行不要投资有问题的欧洲债券.这也是为什麽他们未受欧洲债信危机影响的原因."(完)