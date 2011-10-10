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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 15:06 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元上涨,因德法承诺提出新危机解决方案

0651GMT--欧元周一开盘因空头回补上涨,此前法国和德国领导人承诺,将在月底前为欧元区银行业资本重整提出新计划,同时德国贸易数据较强劲也扶助市场.

欧元兑美元EUR=上涨0.7%报1.3473美元,兑瑞郎则EURCHF=持稳在1.2412瑞郎.

商品货币因投资人风险胃纳好转上扬.澳元兑美元AUD=D4上涨0.7%,报0.9835美元.新西兰元兑美元NZD=D4亦上涨0.6%,报0.7731美元.

美元兑日圆JPY=持稳在76.68.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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