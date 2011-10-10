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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 15:10 BJT

〔全球金市〕现货铂金涨2%,追随黄金涨势

路透新加坡10月10日电---现货铂金(白金)XPT=周一上涨2%至每盎司1,516.5美元,追随黄金和其他贵金属涨势.(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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