《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月10日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:8-10月这波下跌走势已经出现修正性反弹,本周开始即进入修正走势.预计将进一步回升至1.3680/90.此为8月以来跌势的38.2%回档位.
美元/日圆:几个月来几无变动.在首次测试55日移动均线(切入位77.00日圆)以来一直走势迟滞.上方有五个月下降趋势线(切入位在77.47)和5月低点79.57,预计市场在这些水准将步履维艰.关键阻力位仍为2007-2011年下降趋势线,其与55周移动均线的交汇点在80.36/80.94.
美元/瑞郎:上周继续小幅缓慢攀升.市场逼近初步目标位0.9340/.9400瑞郎(2011年3月高点),估计首次测试料无法突破,而且会引发一定的获利了结.
欧元/英镑:上周自9月低点0.8533英镑强劲反弹,但迄今为止仍受到三个月下降趋势线(切入位在0.8732)和55日移动均线(切入位在0.8736)的压制.预计上攻这些水准难以成功.从较长期来看,重点集中在下档,200周移动均线(切入位在0.8512)若被击穿,将下看0.8347,此为2008-2011年支撑线切入位,而後还有2011年低点0.8285.(完)
--编译 郑茵; 审校 艾茂林
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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