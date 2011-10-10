〔外汇期权〕一个月欧元/美元期权隐含波动率弹离上周低点--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦10月10日电---日本和美国假期使得市场整体交投量降至最少.外汇期权波动率上周走跌,因市场风险偏好改善,围绕欧洲央行和美国非农就业数据的事件风险消散.
一个月期欧元/美元期权波动率从17.75%跌至14.8%,不过上周五伦敦收市後重回15.0%关口,今日盘初开报约15.4%,与时线图实际波动率走势相仿.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)上周从3.35%跌至2.65%,目前重回2.75%,暗示市场偏好欧元卖权.一年期价平期权波动率从16.7%跌至15.0%,之後获买需支撑.
一个月期英镑/美元期权波动率从12.8%跌至11.4%,今早报11.6%.
一个月期欧元/英镑期权波动率开报10.3%,之前从11.4%跌至10.0%.
欧元/瑞郎期权波动率受到近期现汇涨势支撑,现汇上周四报1.2430,今日追平这一水准.一个月价平期权波动率上周涨3.0%至10.5%,目前持于10.0%左右,一年期波动率从11.0%升至12.0%.短期期权RR位于数年高位,暗示市场偏好欧元买权/瑞郎卖权.
一个月期澳元/美元期权波动率跌至17.5%,上周为22.0%.一个月RR从6.5%降至3.5%,暗示市场偏好澳元卖权.
一个月期日圆波动率触及六周低位9.5%,一年期波动率报12.2%,在现汇持续表现不佳的同时,波动率料承压,不过只要市场避险意愿重现,将支撑相关波动率走升.(完)
--编译 白云; 审校 蔡美珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。