研究显示太阳辐射下降或引发严冬

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡10月10日电---科学家称，太阳辐射的周期性下降，可能在北美及欧洲一些地区引发异常寒冷的冬季天气。这一发现不仅可以改善长期天气预测，还有助于各国防备暴风雪。

科学家很早就发现，太阳辐射有11年的周期，这一期间太阳黑子辐射量升至峰值後会下降。但这是否与天气变化有明确的关系，却很难证明。

英国气象局（Met Office）主要研究作者伊内森（Sarah Ineson）通过电邮告诉路透，“我们的研究证实，太阳周期变化的确与地区性气候有关系。”这项研究周一发表在英国期刊《自然地球科学》（Nature Geoscience）上。

伊内森研究团队研究的重点是2008-10年期间太阳活动的最小值，这一期间太阳活动异常平静，美国和欧洲部分地区则出现了极端冬季天气，一度导致空中交通暂停，还扰乱了企业运作。

研究人员发现太阳的紫外线辐射减少，会影响北半球高海拔地区的风型，从而引发严冬天气。

伊内森称，“虽然还不能从紫外线强度中看出每天的天气状况，但他们对改善未来数月、甚至数年的长期冬季天气预测非常重要。”（完）