〔中国票据市场〕转贴利率小跌,部分票据到期添机构补仓需求

路透北京10月10日电---中国票据市场转贴利率周一小跌.季初银行信贷规模略有富馀空间,大型银行和信用社等机构收票需求有所增加.此外,部分票据在季初到期,以及当前高企的利率,均增添了机构一定的补仓需求.

交易员并表示,虽然当前票市买盘有所增加,但各家机构仍面临去杠杆的压力,而信贷规模亦显不足,且存款增长乏力,因此,票据转贴利率降幅料将有限.

"票据转贴利率节後比节前降了几个点,不到年底的票交投比较活跃,...有大行和农信社出来收票."东部一银行交易员称.

因国庆假期,中国主要金融市场10/1-10/7日休市.

该交易员并表示,大多数机构的信贷规模仍较为紧张,而且需要消化一部分监管严格带来的信贷规模削减压力,这使得当前的票据转贴利率走跌空间有限.

央行数据显示,直至今年4月,中国金融机构的票据融资馀额自2010年5月连续走跌近一年後,首度出现正增长.一般而言,中国的商业银行签发的承兑汇票期限主要为6个月,今年4月份签发的承兑汇票将于本月份陆续到期.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.4376/9.6427 11.1773/10.2818 12.0900/11.1000

上日 10.4376/9.6427 11.1254/10.2316 12.0900/11.1000

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变动 0bp/0bp +5.19bp/+5.02bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6033%,较上日6.5951%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2603/3.1973 3.4168/3.3508

上日 3.3037/3.2427 3.3907/3.3247

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)