(重温稿)《中国新债预测》农发行五年固息债利率预测均值4.32%,稍低于二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周二(11日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 4.27%-4.37%

* 预测均值: 4.32%

路透上海10月10日电---中国农业发展银行周二将招标发行五年固息债.路透调查显示,国庆假期过後,随着资金面的转暖,以国债为主的现券二级收益率有所下行.在此背景下,明日农发行新债中标利率有望稍低于二级市场,预测均值落在4.32%.

因国庆假期,10/1-10/7中国主要金融市场休市.今日资金市场上质押式回购利率普跌,其中隔夜回购加权平均利率跌幅明显,现券收益率则有所下行.[CN/CN]

上海一券商分析师称,节後二级市场收益率有所下行,明日新债利率因此有望"接近或略低于二级市场,预计在4.30-4.35%左右吧."

华北一银行交易员也表示,与处于转型期的另一政策性银行--国开债相比,农发行债需求相对稳定.在市况较暖的情况下,中标利率低于二级市场也在情理之中.

中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在4.3614%.

银行间二级市场上,剩馀期限4.937年的农发行固息债110415券最新成交tCN110415=CFXS在4.33%;另一剩馀期限约4.9年的进出口行固息债110316券最新双边报价tCN110316=CFXM为4.33%/4.29%.

该期债为农发行今年第17期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为10月11日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为10月17日,10月12日-17日为分销期,10月21日上市.(完)