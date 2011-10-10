〔中国债市〕人民币利率互换续跌,国内外经济形势消减紧缩政策预期

路透北京10月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周一继续走低.国内外经济形势让机构不敢掉以轻心,市场紧缩政策预期随之降温,加之资金利率回落,均助IRS延续跌势.

"今天IRS有点下,"华东地区一银行交易员称,"国内外的经济,市场都有放缓预期;货币政策不会再紧,资金也有助IRS往下走."

不过,他也指出,上月下旬以来IRS下跌幅度已大,继续下行的空间或有限,需等待近两周将公布的经济数据给出进一步的指引.

上海一外资银行交易员亦指出,当前IRS已充分体现了各种利好预期,其後期走势,仍需视欧债危机和流动性实际缓解情况而定.

中国证券报周一社评称,从国内外经济环境来看,中国宏观调控已到"松紧适度"的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大.四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.[ID:nCN2009955]

银行间市场周一回购利率普遍下跌,其中隔夜回购加权平均利率跌幅明显.国庆节後资金面较为宽松,大型银行对融出资金也较有热情.而後续准备金缴款,公开市场操作等不确定因素,也令机构保持警惕. [CN/CN]

国家统计局本周五(14日)将公布9月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI);下周二(18日),将公布三季度国内生产总值(GDP)等数据.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.8557/ 3.9986 3.6600/ 3.7500 3.5233/ 3.6133 3.5233/ 3.6200 3.4817/ 3.7767

周日 3.9283/ 4.0450 3.7386/ 3.8279 3.5729/ 3.6643 3.5529/ 3.6429 3.5133/ 3.7850

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变动 -0.0726/-0.0464 -0.0786/-0.0779 -0.0496/-0.0510 -0.0296/-0.0229 -0.0316/-0.0083

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)