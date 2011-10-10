〔中国债市〕现券收益率全线下行,因资金面和政策面预期皆缓和

路透上海10月10日电---中国银行间债市周一现券收益率全线下行.国庆长假後准备金缴款对资金面影响有限,加之欧债危机令全球经济表现承压,市场预期中国紧缩政策步伐将放慢,资金面和政策面预期皆趋缓,压抑已久的买盘源源涌出.

交易员并指出,从各券种看,国债最为抢眼,收益率下滑普遍超过5个基点(bp),金融债表现稍逊于国债,而信用债收益率虽有所回落,但跌幅明显受限.

"利率(产品收益率)下的挺多的,尤其是国债,流动性好,大家都愿意报价,"北京一银行交易员称.

剩馀期限约2.65年的国债110013券最新双边报价对应收益率tCN110013=CFXM为3.55%/3.45%,上日尾盘为3.67%/3.63%.

上海一银行交易员指出,今日市场表现基本延续了昨日走势,长假後资金面没有太大波动,仍维持了宽松态势,而外围局势不稳,也令中国再出紧缩政策慎之又慎,预期回暖助推现券转强.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的例行准备金缴款日将延至10月8日.

国庆长假後,银行间债市自10月8日起恢复交易,其他主要金融市场则于今日复市.

剩馀期限约0.126年的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.1888元,对应收益率3.1868%,成交162.37亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.8260 4.4388

上日 4.5755 4.8058

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8875/3.8125

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5820/3.5179

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1900/4.1100(完)

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