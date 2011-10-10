〔中国债市〕现券收益率全线下行,因资金面和政策面预期皆缓和

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月10日电---中国银行间债市周一现券收益率全线下行.国庆长假後准备金缴款对资金面影响有限,加之欧债危机令全球经济表现承压,市场预期中国紧缩政策步伐将放慢,资金面和政策面预期皆趋缓,压抑已久的买盘源源涌出.
交易员并指出,从各券种看,国债最为抢眼,收益率下滑普遍超过5个基点(bp),金融债表现稍逊于国债,而信用债收益率虽有所回落,但跌幅明显受限.
"利率(产品收益率)下的挺多的,尤其是国债,流动性好,大家都愿意报价,"北京一银行交易员称.
剩馀期限约2.65年的国债110013券最新双边报价对应收益率tCN110013=CFXM为3.55%/3.45%,上日尾盘为3.67%/3.63%.
上海一银行交易员指出,今日市场表现基本延续了昨日走势,长假後资金面没有太大波动,仍维持了宽松态势,而外围局势不稳,也令中国再出紧缩政策慎之又慎,预期回暖助推现券转强.
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的例行准备金缴款日将延至10月8日.
国庆长假後,银行间债市自10月8日起恢复交易,其他主要金融市场则于今日复市.
剩馀期限约0.126年的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.1888元,对应收益率3.1868%,成交162.37亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.8260 4.4388
上日 4.5755 4.8058
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8875/3.8125
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5820/3.5179
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1900/4.1100(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。