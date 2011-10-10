〔欧洲金融〕欧盟/IMF/欧央行小组料周一完成希腊援助谈判--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典10月10日电---一位接近谈判的消息人士称,欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行三方小组负责人周一上午与希腊财长Evangelos Venizelos会晤,计划完成一笔关键援助贷款的谈判.
"我们正努力争取在今日结束磋商,"这位匿名消息对路透表示.
该代表团负责人随後料将发表一项联合声明,以结束此次行程.声明时间可能在周一或周二.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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