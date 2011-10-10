版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 16:10 BJT

〔欧洲金融〕欧盟/IMF/欧央行小组料周一完成希腊援助谈判--消息

路透雅典10月10日电---一位接近谈判的消息人士称,欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行三方小组负责人周一上午与希腊财长Evangelos Venizelos会晤,计划完成一笔关键援助贷款的谈判.

"我们正努力争取在今日结束磋商,"这位匿名消息对路透表示.

该代表团负责人随後料将发表一项联合声明,以结束此次行程.声明时间可能在周一或周二.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐