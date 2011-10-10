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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 16:04 BJT

《外汇动态》交易商可能在1.37美元下方逢高出售欧元--法国兴业银行

0717GMT---法国兴业银行称,除非欧元兑美元穿升1.37,接近8月29日至10月4日从1.45上方至1.3150附近跌幅38.2%的回档位,否则技术交易商的心态将持续是逢高出售欧元并逢低买入美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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