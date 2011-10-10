版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 16:19 BJT

《外汇动态》美元/日圆的轧空风险增加

0751GMT--随着风险厌恶情绪减弱,而且投机客手上短缺美元/日圆,有可能出现轧空行情.自上周五发布美国非农就业报告以来,美国公债与日本公债的利差就呈现扩大.在美联储实施卖短债买长债的操作遏制美债收益率後,走阔幅度更是明显.

77.15日圆及77.50上方的停止单,以及78.00上方的触发位,可能吸引交投.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐