《外汇动态》美元/日圆的轧空风险增加

0751GMT--随着风险厌恶情绪减弱,而且投机客手上短缺美元/日圆,有可能出现轧空行情.自上周五发布美国非农就业报告以来,美国公债与日本公债的利差就呈现扩大.在美联储实施卖短债买长债的操作遏制美债收益率後,走阔幅度更是明显.