〔泰国经济〕央行在下次议息会议上将更为关注长期因素的影响--财长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月10日电---泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala周一对记者表示,泰国央行在本月稍晚的议息会议上将更加关注较长期因素,不会特别在意当前洪水所造成的通胀影响.
财政部的财政政策办公室主管也表示,财政部已经将泰国2011年的经济增长预估值从4.0%调降到3.7%.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。