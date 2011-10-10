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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 16:16 BJT

〔泰国经济〕央行在下次议息会议上将更为关注长期因素的影响--财长

路透曼谷10月10日电---泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala周一对记者表示,泰国央行在本月稍晚的议息会议上将更加关注较长期因素,不会特别在意当前洪水所造成的通胀影响.

财政部的财政政策办公室主管也表示,财政部已经将泰国2011年的经济增长预估值从4.0%调降到3.7%.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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