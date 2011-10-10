〔欧洲金融〕希腊启动救助基金拯救Proton Bank--央行(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透雅典10月10日电---希腊央行周一称,启动一项银行救助基金拯救Proton BankPRBr.AT,实际上将其国有化.该行因涉嫌违法洗钱正在接受调查.
这是首家基于金融稳定基金(FSF)进行国有化的银行.FSF由希腊及其国际债权人设立,为那些需要重整资本但又无法从市场上融资的银行提供安全网.
分析师称,此举与Proton自身业务问题有关,而与该国严重的债务危机无关.
希腊央行称,Proton被拆分成一家"好帐银行",其民间部门、政府存款及健康资产将被置于其下.好帐银行将获其唯一股东FSF的支持,并会保留Proton这一商号.
央行表示,会废收回Proton Bank的许可证,并进行清算.清算所得将用于支付第三方索赔要求.Proton股东将是最後索偿人.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选