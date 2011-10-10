〔欧洲金融〕希腊启动救助基金拯救Proton Bank--央行(更新版)

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路透雅典10月10日电---希腊央行周一称,启动一项银行救助基金拯救Proton BankPRBr.AT,实际上将其国有化.该行因涉嫌违法洗钱正在接受调查.

这是首家基于金融稳定基金(FSF)进行国有化的银行.FSF由希腊及其国际债权人设立,为那些需要重整资本但又无法从市场上融资的银行提供安全网.

分析师称,此举与Proton自身业务问题有关,而与该国严重的债务危机无关.

希腊央行称,Proton被拆分成一家"好帐银行",其民间部门、政府存款及健康资产将被置于其下.好帐银行将获其唯一股东FSF的支持,并会保留Proton这一商号.

央行表示,会废收回Proton Bank的许可证,并进行清算.清算所得将用于支付第三方索赔要求.Proton股东将是最後索偿人.(完)