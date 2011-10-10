〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周日向Sky News表示,证据显示量化宽松措施提振了经济,而且没有理由认为该措施会在没有支撑经济的情况下直接推高通货膨胀.[ID:nCT0483115]

国际货币基金组织(IMF)的欧洲部主管Antonio Borges表示,IMF认为欧洲央行有降息的空间,并认为通胀预期也完全在掌控之内.[ID:nCN2008061]

泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala周一对记者表示,泰国央行在本月稍晚的议息会议上将更加关注较长期因素,不会特别在意当前洪水所造成的通胀影响.[ID:nCN2011295]

路透调查显示,加拿大初级交易商预期该国央行将在2012年9月升息,暗示经济前景更趋黯淡,因全球经济成长乏力的忧虑挥之不散.此前9月7日的调查结果是预期在明年7月收紧货币政策.对加拿大央行政策利率2012年底时的预估水准亦被调降,预估中值从一个月前的1.75%下调至1.5%.没有一家交易商认为央行会降息,尽管隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)的走势中反映了这一可能性.相反,有七家交易商预计明年某个时候会升息.另外四家则认为央行会参照美联储的做法,维持利率不变直至2013年.[ID:nCN2010245]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率12.00% 2011年8月31日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8.25% 2011年9月16日升25基点

附卖回利率7.25% 2011年9月16日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)