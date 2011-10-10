〔人民币汇率〕中国外交部称美国的人民币汇率议案或引发贸易战

中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
路透北京10月10日电---中国周一重申,拟定于本周在美国参议院投票,旨在施压中国令人民币升值的议案,若获得通过,将导致贸易战并损及中美关系.
中国外交部副部长崔天凯在记者会上做出上述表示.
崔天凯亦表示,如果中美发生贸易战,将进一步损害美国就业增长,并阻碍全球经济复苏.
美国参议院将在周二对该议案进行最後投票,议案要求对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税.
此前,中国的央行及商务部、外交部指责美国将汇率问题政治化,把全球经济置于贸易战风险中.[ID:nCH0081493] (完)
--编译 宿泱韫; 审校 黄凯
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
(重发以补齐代码) 路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8604 2 欧元 7.3693 317 日圆 6.139 -390 港元 0.8843
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。