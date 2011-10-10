〔欧洲金融〕最有效使用EFSF的方法是将之投入一级债市--欧央行副总裁

路透米兰10月10日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示:

* 最有效使用欧洲金融稳定机构(EFSF)的方法是将之投入一级债市,比如西班牙和意大利

* EFSF第二有效的使用方式是将之投入二级市场或用于银行资本重组

* EFSF对发债提供支持很关键,比如在意大利和西班牙

* 欧洲银行体系有充足的抵押品,可以获得足够的流动性