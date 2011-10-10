〔欧洲金融〕最有效使用EFSF的方法是将之投入一级债市--欧央行副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透米兰10月10日电---欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示:
* 最有效使用欧洲金融稳定机构(EFSF)的方法是将之投入一级债市,比如西班牙和意大利
* EFSF第二有效的使用方式是将之投入二级市场或用于银行资本重组
* EFSF对发债提供支持很关键,比如在意大利和西班牙
* 欧洲银行体系有充足的抵押品,可以获得足够的流动性
* 一些国家的银行抵押品不足,但意大利不属于这种情况.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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