〔路透基点〕皇朝家私等值4亿港元定期贷款已吸引八家银行参贷--RLPC

路透香港10月10日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士称,由恒生银行负责安排的香港皇朝家私控股有限公司等值4亿港元三年期定期贷款一般联贷阶段已吸引八家银行参加.

恒生银行为本案的牵头行和额度分配行,负责提供1,300万美元.

参加一般联贷阶段的各行中,大丰银行作为协办行将负责提供6,000万港元.中国信托商业银行作为主办行加入,将负责4,800万港元.

其他六家银行作为承办银行加入:台湾银行(负责提供4,000万港元)、彰化商业银行(负责400万美元)、华南商业银行(负责400万美元)、澳新银行(澳盛银行)(负责3,000万港元)、国泰世华银行(负责3,000万港元)和台湾土地银行(负责370万美元).

一如之前报导,此次原规模为等值3亿港元的交易将以港元或美元动用.最高综合收益为370个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码300个基点.

所筹资金将用于补充运营资本.(完)