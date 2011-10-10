〔路透基点〕皇朝家私等值4亿港元定期贷款已吸引八家银行参贷--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月10日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士称,由恒生银行负责安排的香港皇朝家私控股有限公司等值4亿港元三年期定期贷款一般联贷阶段已吸引八家银行参加.
恒生银行为本案的牵头行和额度分配行,负责提供1,300万美元.
参加一般联贷阶段的各行中,大丰银行作为协办行将负责提供6,000万港元.中国信托商业银行作为主办行加入,将负责4,800万港元.
其他六家银行作为承办银行加入:台湾银行(负责提供4,000万港元)、彰化商业银行(负责400万美元)、华南商业银行(负责400万美元)、澳新银行(澳盛银行)(负责3,000万港元)、国泰世华银行(负责3,000万港元)和台湾土地银行(负责370万美元).
一如之前报导,此次原规模为等值3亿港元的交易将以港元或美元动用.最高综合收益为370个基点,较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码300个基点.
所筹资金将用于补充运营资本.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。